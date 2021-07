“Regioni in zona gialla”. E’ appena arrivato l’annuncio del Ministro Speranza (Di domenica 18 luglio 2021) Zone gialle e colori delle Regioni. Più peso ai ricoveri nei parametri per determinare le misure da adottare nelle varie aree dell'Italia. E' questa l'indicazione su cui sta lavorando il governo, come riferito dal Ministro della Salute, Roberto Speranza. zona gialla, le indicazioni del Ministro Speranza «In una fase caratterizzata da un livello importante di vaccinazione è ragionevole che nei cambi di colore e nelle conseguenti misure di contenimento pesi di più il tasso di ospedalizzazione rispetto agli altri indicatori», ha detto il Ministro ... Leggi su howtodofor (Di domenica 18 luglio 2021) Zone gialle e colori delle. Più peso ai ricoveri nei parametri per determinare le misure da adottare nelle varie aree dell'Italia. E' questa l'indicazione su cui sta lavorando il governo, come riferito daldella Salute, Roberto, le indicazioni del«In una fase caratterizzata da un livello importante di vaccinazione è ragionevole che nei cambi di colore e nelle conseguenti misure di contenimento pesi di più il tasso di ospedalizzazione rispetto agli altri indicatori», ha detto il...

