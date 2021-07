Regione Puglia, raggiunto l’accordo per il contributo Covid e Vita indipendente: da 4 giorni un gruppo di disabili era in presidio (Di domenica 18 luglio 2021) “Dopo tre notti e quattro giorni l’occupazione portata avanti da alcune persone con disabilità della sede della presidenza di Regione Puglia è terminata con una certificazione che accoglie tutte le nostre richieste”. A dirlo con molta soddisfazione a Ilfattoquotidiano.it è Luigi Gariano, uno dei protagonisti della mobilitazione sostenuta da 22 associazioni locali e nazionali. La protesta davanti alla sede della Presidenza di Regione– iniziata martedì 13 luglio a causa della mancanza del contributo Covid e altri sussidi per le persone bisognose – si è conclusa la notte del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 luglio 2021) “Dopo tre notti e quattrol’occupazione portata avanti da alcune persone contà della sede della presidenza diè terminata con una certificazione che accoglie tutte le nostre richieste”. A dirlo con molta soddisfazione a Ilfattoquotidiano.it è Luigi Gariano, uno dei protagonisti della mobilitazione sostenuta da 22 associazioni locali e nazionali. La protesta davanti alla sede della Presidenza di– iniziata martedì 13 luglio a causa della mancanza dele altri sussidi per le persone bisognose – si è conclusa la notte del ...

