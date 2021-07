Regione Campania, le condizioni meteo non migliorano: prorogata l’allerta (Di domenica 18 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l’avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di colore Giallo già in vigore su tutta la Campania per piogge e temporali fino alle 23.59 di domani, lunedì 19 luglio. La perturbazione, infatti, insisterà per ulteriori 24 ore sul territorio regionale: per tutta la giornata di oggi e di domani si prevedono rovesci e temporali, localmente anche intensi con possibili raffiche di vento nei temporali. I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da una incertezza previsionale e rapidità di evoluzione, con danni alle coperture ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 18 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La Protezione Civile dellaha prorogato l’avviso di allertacon criticità idrogeologica di colore Giallo già in vigore su tutta laper piogge e temporali fino alle 23.59 di domani, lunedì 19 luglio. La perturbazione, infatti, insisterà per ulteriori 24 ore sul territorio regionale: per tutta la giornata di oggi e di domani si prevedono rovesci e temporali, localmente anche intensi con possibili raffiche di vento nei temporali. I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da una incertezza previsionale e rapidità di evoluzione, con danni alle coperture ...

Ultime Notizie dalla rete : Regione Campania 10 motivi per cui visitare la Campania secondo gli stranieri Ma c'è una regione, che più di altre, è particolarmente adorata dagli abitanti degli altri Paesi del mondo: la Campania . Ecco a voi 10 ragioni secondo gli stranieri per cui organizzare un viaggio in ...

Dalla Germania all'Italia, il ciclone si abbatte pure sul Molise: trombe d'aria e temporali sulla costa Stato d'allerta in regione per l'ondata di maltempo che dal Centro - Nord Europa si è spostata sul Belpaese. I VIDEO ... per la previsione di violenti temporali, ci sono Marche, Umbria, Lazio, Campania ...

COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania Sanità, apprezzamento del Governo per il piano di rientro campano "Le notizie degli ultimi giorni confermano che il Governo continua a manifestare apprezzamento per il lavoro compiuto dalla Regione Campania, che negli ultimi anni si è sempre attenuta con grande rigo ...

Contrasto agli incendi boschivi, approvato il Piano regionale E' stato approvato dalla Giunta regionale della Campania, il Piano di contrasto agli incendi boschivi per il triennio 2020-2022 per il quale sono state già stanziate risorse per 51 milioni 464mila eur ...

