Real Madrid, la pesante eredità di Ramos: nessuno vuole la numero 4 (Di domenica 18 luglio 2021) Passato ufficialmente al Psg, Sergio Ramos ha lasciato un’eredità che, al momento, nessuno vuole raccogliere in casa blanca Uno dei colpi di mercato che ha fatto più rumore fin qui è sicuramente il passaggio di Sergio Ramos al Psg. Bandiera del Real Madrid, in cui ha passato 16 anni dal 2005 al 2021, il centrale spagnolo ha scelto di cambiare aria in questa fase finale della sua carriera, lasciando in quel di Madrid un’eredità pesantissima che al momento nessuno appare intenzionato a raccogliere. Lo riferisce il ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 luglio 2021) Passato ufficialmente al Psg, Sergioha lasciato un’che, al momento,raccogliere in casa blanca Uno dei colpi di mercato che ha fatto più rumore fin qui è sicuramente il passaggio di Sergioal Psg. Bandiera del, in cui ha passato 16 anni dal 2005 al 2021, il centrale spagnolo ha scelto di cambiare aria in questa fase finale della sua carriera, lasciando in quel diun’pesantissima che al momentoappare intenzionato a raccogliere. Lo riferisce il ...

