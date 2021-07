Razzismo | la Germania interrompe l' amichevole L' Honduras | ' Malinteso sul campo'

(Di domenica 18 luglio 2021)in: la nazionale olimpica tedesca di calcio ha interrotto all'85° minuto l'contro l'disputata suldi Wakayama in Giappone, dove entrambe le squadre ...

in campo: la nazionale olimpica tedesca di calcio ha interrotto all'85° minuto l'amichevole ... La nazionale dellaha lasciato il campo dopo 85 minuti, denunciando commenti razzisti ...... non finisca nel girone di ferro contro, Nigeria e Australia. Ci accontenteremo di ... iniziati a Montreal con la protesta africana nel 1976 contro ilsudafricano, diventati vera ...È successo durante un’amichevole della Germania U23 contro i pari età dell’Honduras. Il difensore Torunaringha, dell'Hertha Berlino, sarebbe stato vittima di un insulto razzista da parte di un giocato ...All'epoca gli azzurri accolti da fischi e diffidenza, ma poi quante medaglie. Ora lo stesso trattamento è riservato a tutti: per i giapponesi gli atleti sono degli untori ...