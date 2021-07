Rally Estonia | terza tappa | è fatta per Rovanpera

(Di domenica 18 luglio 2021) Kallece l’ha: dopo la, conclusasi adesso con la Power Stage, il 22enne figlio d’arte vince ildell’, conquistando il primo successo in carriera. Il finlandese conduce magistralmente il fine settimana, gestendo il vantaggio e guidando la sua Toyota senza errori. Kalle rifila quasi un minuto a Craig Breen, ottimo secondo alla sua prima apparizione del 2021 nel WRC. La lotta per il podio è vinta da Thierry Neuville, il quale batte e rosicchia punti al leader del mondiale Sebastien Ogier. Andreas Mikkelsen vince la gara del WRC2, mentre Andrey Lukyanuk ...

Va d'altronde benissimo così in questa prima fase della preparazione, per di più per l'Atalanta con tantissimi ...L'ultima giornata del2021 non ha riservato, prima dell'imminente Power Stage conclusiva, grossi colpi di scena: Kalle Rovanpera sta andando verso una storica vittoria, controllando sempre di più il suo ...È diventato il più giovane vincitore di una prova Wrc. Ha preceduto l'irlandese Breen e il belga Neuville. Quarto il francese Ogier, leader della generale ...Oggi si è scritta una nuova e memorabile pagina di storia del WRC. Dopo un week-end pressoché perfetto, Kalle Rovanperà conclude il suo lavoro vincendo il ...