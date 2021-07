Rally Estonia 2021, Kalle Rovanperä trionfa la storia, Sebastien Ogier in testa al campionato (Di domenica 18 luglio 2021) 20 anni, 9 mesi e 17 giorni: è questa l’età del finlandese Kalle Rovanperä che nel Rally d’Estonia, valido come prova del WRC 2021, ha scritto la storia diventando il pilota più giovane a vincere una tappa iridata. Dopo essere stato il più giovane a salire sul podio in Svezia l’anno scorso, l’alfiere della Toyota ha posto il proprio marchio in questa circostanza, migliorando il primato che apparteneva al connazionale Jari-Matti Latvala, che aveva 22 anni quando vinse la prima gara in Svezia nel 2008. Un successo d’autorità quella del finnico a precedere di 59?9 l’irlandese Craig Breen ... Leggi su oasport (Di domenica 18 luglio 2021) 20 anni, 9 mesi e 17 giorni: è questa l’età del finlandeseche neld’, valido come prova del WRC, ha scritto ladiventando il pilota più giovane a vincere una tappa iridata. Dopo essere stato il più giovane a salire sul podio in Svezia l’anno scorso, l’alfiere della Toyota ha posto il proprio marchio in questa circostanza, migliorando il primato che apparteneva al connazionale Jari-Matti Latvala, che aveva 22 anni quando vinse la prima gara in Svezia nel 2008. Un successo d’autorità quella del finnico a precedere di 59?9 l’irlandese Craig Breen ...

