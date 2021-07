Ragazzi travolti da un’auto pirata, 19enne gravissimo: la madre dell’investitore chiama i carabinieri (Di domenica 18 luglio 2021) Drammatico incidente nella notte a Senago, nel Milanese: due Ragazzi travolti da un’auto pirata mentre si trovavano a bordo di uno scooter. Secondo quanto ricostruito, sarebbero stati centrati in pieno dal veicolo in fase di sorpasso vietato e uno di loro, 19 anni, sarebbe gravissimo. Nell’impatto avrebbe perso una gamba. A chiamare i carabinieri sarebbe stata la madre dell’investitore, fuggito senza prestare soccorso alle vittime. Ragazzi travolti da un’auto pirata, ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 18 luglio 2021) Drammatico incidente nella notte a Senago, nel Milanese: duedamentre si trovavano a bordo di uno scooter. Secondo quanto ricostruito, sarebbero stati centrati in pieno dal veicolo in fase di sorpasso vietato e uno di loro, 19 anni, sarebbe. Nell’impatto avrebbe perso una gamba. Are isarebbe stata la, fuggito senza prestare soccorso alle vittime.da, ...

