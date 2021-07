Raffaella Carrà, Bellaria, la giunta è d’accordo: sì al lungomare dedicato alla regina della televisione (Di domenica 18 luglio 2021) A due settimane dalla scomparsa di Raffaella Carrà, il comune di Bellaria ha deciso: le sarà intitolato il lungomare. Se nella decisione unanime non sembrano esserci stati intoppi, pare però che la procedura non sarà altrettanto veloce. La decisione presa dal comune di Bellaria, luogo rinomatamente caro alla regina della televisione, è arrivata a pochi giorni da quella di Madrid, che ha già intitolato una piazza a Raffaella Carrà. Bellaria si fa avanti per la dedica a ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 18 luglio 2021) A due settimane dscomparsa di, il comune diha deciso: le sarà intitolato il. Se nella decisione unanime non sembrano esserci stati intoppi, pare però che la procedura non sarà altrettanto veloce. La decisione presa dal comune di, luogo rinomatamente caro, è arrivata a pochi giorni da quella di Madrid, che ha già intitolato una piazza asi fa avanti per la dedica a ...

