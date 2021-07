Raddoppio della centrale nucleare di Krško, l'allarme di Legambiente: 'Un potenziale grave pericolo' (Di domenica 18 luglio 2021) (Visited 176 times, 176 visits today) Notizie Simili: Bar e ristoranti chiusi, vino fermo nelle cantine… Dalla nuova super fascia alla riduzione di prezzo in… allarme cinghiali, ... Leggi su friulioggi (Di domenica 18 luglio 2021) (Visited 176 times, 176 visits today) Notizie Simili: Bar e ristoranti chiusi, vino fermo nelle cantine… Dalla nuova super fascia alla riduzione di prezzo in…cinghiali, ...

Advertising

AntonioNaddeo : RT @ASampierdarena: Considerando un (forse ottimistico) raddoppio su base settimanale, la vedo dura anche soltanto per l'inizio di agosto.… - DavideBattin : RT @ASampierdarena: Considerando un (forse ottimistico) raddoppio su base settimanale, la vedo dura anche soltanto per l'inizio di agosto.… - siwel44it : RT @ASampierdarena: Considerando un (forse ottimistico) raddoppio su base settimanale, la vedo dura anche soltanto per l'inizio di agosto.… - ASampierdarena : RT @ASampierdarena: Considerando un (forse ottimistico) raddoppio su base settimanale, la vedo dura anche soltanto per l'inizio di agosto.… - MarcoRandellini : RT @ASampierdarena: Considerando un (forse ottimistico) raddoppio su base settimanale, la vedo dura anche soltanto per l'inizio di agosto.… -