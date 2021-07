Quegli alieni nel Mediterraneo

(Di domenica 18 luglio 2021) È un'invasione da acque lontane. Circa mille specie viventi, tra pesci, vegetali e altro, si stanno insediando nel nostro bacino. Forti, aggressive, prolifiche. E cacciarle via ormai è impossibile. Una guerra di conquista si consuma sotto la superficie del nostro mare, invisibile agli occhi dei bagnanti. Una massa di pesci, crostacei, alghe di provenienze lontane si sta insediando nel, e non c'è più modo di invertire la tendenza. Le chiamano «specie aliene», come se provenissero da altri pianeti, e un po' è così considerando l'impatto sugli ecosistemi marini locali da parte di organismi abituati a ben altri scenari subacquei. Che li ha resi più voraci, ...

roby_mazz : @cmgaston @jacopogiliberto @NetflixIT Poi gli alieni avevano quegli occhi lattiginosi...brrr - 247soonie : @mellopiss @junhuwui sembra uno di quegli alieni dei film -

Ultime Notizie dalla rete : Quegli alieni

Panorama

... li rendonoal comune ascolto, optano per un gesto di rottura che è un bel pugno in faccia a ... di pilotare, devi assorbirle, devi capirle, capire dove sei in relazione aelementi". Foto: ...... tanti, diversi, fondamentali e dinamici per affrontare quei cambiamenti eeffetti della ... Un esempio? I fascisti che hanno incontrato gli, hanno sottratto le loro armi e ora marciano ...XCOM Legends è un nuovo spin-off della serie 2K, emerso a sorpresa su Google Play Store per Android, in forma di RPG strategico a turni mobile.. XCOM Legends è spuntato a sorpresa su Google Play ...Mauro Biglino è uno studioso della Bibbia: secondo le sue teorie le Sacre scritture non parlerebbero di Dio. Su QuotidianPost utilizziamo strumenti proprietari o di terze parti che memorizzano piccoli ...