Quanto costano allo Stato le detenzioni ingiuste

Tanto: il motivo è l'eccessivo ricorso al carcere come misura cautelare, soprattutto nelle regioni del Sud

Quanto costano allo Stato le detenzioni ingiuste

Nel 2020 il ministero dell'Economia ha emesso 750 ordinanze di pagamento per risarcire le persone che erano state detenute ingiustamente in carcere: complessivamente i risarcimenti sono costati 36 mil

