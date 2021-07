Puglia, maltempo: bollettino di aggiornamento, allerta arancione per Apricena ed Acquaviva delle Fonti Meteo: oltre settanta millimetri di pioggia in mattinata nella località del foggiano (Di domenica 18 luglio 2021) allerta con codice giallo per l’intera Puglia fino a stasera, secondo le previsioni del dipartimento della protezione civile. Peraltro è delle 12,43 il bollettino di aggiornamento che fa riferimento a codice arancione per Apricena ed Acquaviva delle Fonti. (immagini: diffuse dal dipartimento della protezione civile della Puglia) L'articolo Puglia, maltempo: bollettino di aggiornamento, allerta arancione ... Leggi su noinotizie (Di domenica 18 luglio 2021)con codice giallo per l’interafino a stasera, secondo le previsioni del dipartimento della protezione civile. Peraltro è12,43 ildiche fa riferimento a codicepered. (immagini: diffuse dal dipartimento della protezione civile della) L'articolodi...

Advertising

NoiNotizie : #Puglia #meteo, #maltempo: bollettino di aggiornamento, allerta arancione per Apricena (#Foggia) ed Acquaviva delle… - GFucci58 : RT @ElioLannutti: Maltempo, la 'goccia fredda' scende a Sud: nubifragi e trombe d'aria in Puglia VIDEO - ElioLannutti : Maltempo, la 'goccia fredda' scende a Sud: nubifragi e trombe d'aria in Puglia VIDEO - VideoAndria : #andria: Maltempo in Puglia, instabilità sino a domani. Tornado a Cerignola nei - infoitinterno : Maltempo, la Puglia sotto la pioggia. Protezione civile prolunga allerta arancione -