Psg | sempre più complicato il rinnovo di Mbappé | sullo sfondo c’è il Real Madrid

(Di domenica 18 luglio 2021) Il futuro dell’attaccante del Paris Saint-Germain, Kylian, continua ad essere uno dei temi più caldi di questa sessione di calciomercato. Il fuoriclasse francese, nonostante il club parigino continui a rinforzare la rosa a suon di acquisti, non è convinto di poter conquistare la Champions League e, per tale motivo, sarebbe tentato dall’ipotesi. Stando a quanto riportato da ‘L’Equipe’ i blancos corteggiano il bomber da diverso tempo, tant’è che sembrerebbepiù difficile un accordo tra lo stessoe il Psg per un eventuale prolungamento di contratto. SportFace.

