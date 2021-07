Prima uscita per la Salernitana: 6-0 al Foligno (Di domenica 18 luglio 2021) Prima amichevole stagionale per la Salernitana. La squadra di Castori ha battuto 6-0 il Foligno Nel terzo giorno del ritiro di Cascia, la Salernitana è scesa anche in campo per la Prima amichevole estiva in vista della nuova stagione che la vedrà giocare in Serie A. La squadra di Castori ha battuto 6-0 il Foligno grazie alle doppiette di Fella e di D’Andrea, e le marcature di Schiavone su rigore e Kristoffersen. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 luglio 2021)amichevole stagionale per la. La squadra di Castori ha battuto 6-0 ilNel terzo giorno del ritiro di Cascia, laè scesa anche in campo per laamichevole estiva in vista della nuova stagione che la vedrà giocare in Serie A. La squadra di Castori ha battuto 6-0 ilgrazie alle doppiette di Fella e di D’Andrea, e le marcature di Schiavone su rigore e Kristoffersen. L'articolo proviene da Calcio News 24.

