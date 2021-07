Precampionato 2021 | Serie A | il calendario amichevoli di tutte le squadre

(Di domenica 18 luglio 2021) Tutto pronto per un’estate di preparazione e di primi scampoli di grande calcio. Le ventidiA sono pronte ai vari ritiri– chi in città e chi in montagna, o chi addirittura al mare – e per iniziare a testare nuovi acquisti, nuovi schemi e nuovi stili di gioco. Grande attesa per le prossime settimane, Sportface.it vi terrà aggiornati sul programma didileitaliane.ATALANTA 16 luglio Ore 17:00, Atalanta-AlbinoGandino 13-0 18 luglio Ore 17:00, Atalanta-Maccabi Bnei Raina 23 luglio Ore 17:00, Atalanta-Modena 25 ...

Le formazioni ufficiali di Roma - Ternana , amichevole deldei giallorossi e dei rossoverdi. Seconda amichevole stagionale per i capitolini guidati da Josè Mourinho. La loro preparazione alla nuova stagione proseguirà con la sfida contro la ...Le formazioni ufficiali del match Sampdoria - Nuova Camunia , partita amichevole valevole per il. I blucerchiati guidati dal neo - tecnico Roberto D'Aversa sono alla loro prima uscita stagionale e, in vista della prima giornata di Serie A contro il Milan, questo test servirà ...Il tabellino di Torino-Obermais Merano, match amichevole valevole per il precampionato 2021, in cui gli uomini di Ivan Juric si sono imposti con il netto punteggio di 11-0 grazie alle doppiette di ...Le formazioni ufficiali di Roma-Ternana, amichevole del precampionato 2021 dei giallorossi e dei rossoverdi. Seconda amichevole stagionale per i capitolini guidati da Josè Mourinho. La loro preparazio ...