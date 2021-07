Pornhub mostra l’arte erotica dei grandi musei | da Uffizi parte diffida

(Di domenica 18 luglio 2021) Cosa hanno in comune la ‘Venere di Urbino’ di Tiziano, la ‘La nascita di Venere’ di Sandro Botticelli, ‘Il bagno turco’ di Jean-Auguste-Dominique Ingres, ‘La Maja desnuda’ di Francisco Goya o ‘L’origine del mondo di Gustave Courbet? Per, il sito internet di video pornografici più cliccato al mondo, sono dei “Classic Nudes” che si possono ammirare nei: da qui l’invito ad andare alla scoperta deiper scoprire le immagini erotiche disseminate al Museo d’Orsay e al Louvre di Parigi, al Metropolitan Museum of Modern Art di New York, al Prado di Madrid, alla National Gallery di Londra o agli ...

lasiciliait : Pornhub mostra l'arte erotica dei musei, parte da diffida degli Uffizi - StefanoIntorre : RT @globalistIT: - globalistIT : - cacete_skype : @FarneseRoberta @Webbestgirls1 @DuendeProductio @besexytv @MiaKhalifaFans2 @moglifacili @nudedimensions… -

Ultime Notizie dalla rete : Pornhub mostra

Il giornale dell'Arte

... in arte Cicciolina, pornostar italo - ungherese che interpreta la Venere di Botticelli: 'Alcuni dei migliori porno di tutti i tempi - recita il video - lancio - non sono su, ma si possono ...Quando la notizia diClassic Nudes è arrivata al grande museo di Firenze la sorpresa è stata massima, perchè nessuno ha concesso autorizzazioni all'operazione. In Italia il codice dei beni ...Nel video promozionale di Classic Nudes Cicciolina posa con una tutina aderente color carne impersonando la "Venere" di Botticelli ...Il Museo: "Non è una crociata contro nessuno ma non è stata chiesta né data alcuna autorizzazione all'uso commerciale dei nostri ...