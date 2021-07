Pomigliano Jazz | dal 24 al 30 luglio concerti esclusivi con grandi nomi della musica internazionale

(Di domenica 18 luglio 2021), produzioni inedite e progetti speciali con musicisti italiani e internazionali in dialogo tra loro. La XXVI edizione del festivalin Campania presenta dal 24 al 30un programma ricco di incontri ed eventi unici, pensati e realizzati per questa occasione. Quindiciin totale condel, musicisti campani e artisti internazionali impegnati in diverse esibizioni: Dave Douglas, Gonzalo Rubalcaba, Aymée Nuviola, Enzo Avitabile, Stefano Di Battista, Marco Zurzolo, l’Orchestra ...

Advertising

sole24ore : Pomigliano Jazz torna sul Vesuvio con Enzo Avitabile e Dave Douglas - Napolikeit : Pomigliano Jazz in Campania con concerti ed eventi speciali #napoli #Pomigliano_D’Arco #pomigliano_jazz_festival - sinapsinews : La XXVI edizione di Pomigliano Jazz inizia il 24 luglio - clanapis : RT @sole24ore: Pomigliano Jazz torna sul Vesuvio con Enzo Avitabile e Dave Douglas - Mosange : RT @sole24ore: Pomigliano Jazz torna sul Vesuvio con Enzo Avitabile e Dave Douglas -

Ultime Notizie dalla rete : Pomigliano Jazz

La 26esima edizione del festivalin Campania presenta dal 24 al 30 luglio un programma ricco di incontri ed eventi unici, pensati e realizzati per questa occasione. Quindici concerti ...Torna ilFestival, giunto alla XXVI edizione, tra concerti esclusivi e progetti speciali. L'estate partenopea torna a riaccendersi, dopo la pausa forzata imposta dal lockdown, con sonorità e ...Partirà dal prossimo dal 24 luglio la XXVI edizione del festival Pomigliano Jazz in Campania. Fino al 30 luglio saranno quindici i concerti che si susseguiranno, con la presenza di musicisti italiani ...Il festival dal 24 al 30 luglio porta in Campania il meglio della «musica classica nera» italiana e internazionale. In cartellone Gonzalo Rubalcaba e Di Battista ...