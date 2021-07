Pogacar nella storia: la sfilata ai Campi Elisi incorona il fenomeno sloveno (Di domenica 18 luglio 2021) I Campi Elisi incoronano il fenomeno sloveno, vincitore anche della maglia a pois e di quella bianca. Lo sprint è del belga che aveva già vinto la crono di ieri e un'altra tappa in montagna. Beffato ... Leggi su globalist (Di domenica 18 luglio 2021) Ino il, vincitore anche della maglia a pois e di quella bianca. Lo sprint è del belga che aveva già vinto la crono di ieri e un'altra tappa in montagna. Beffato ...

