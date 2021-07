Pobega al Milan per impressionare Pioli, le ultime! (Di domenica 18 luglio 2021) Il centrocampista Tommaso Pobega è aggregato al Milan dopo il prestito della scorsa stagione allo Spezia. Pobega: “ Al Milan per restare, poi deciderà mister Pioli” Dopo il prestito allo Spezia il 22enne è tornato al Milan, squadra proprietaria del suo cartellino. I rossoneri valutano la cessione del giocatore anche a titolo definitivo se arriverà una offerta di almeno 12 milioni. Pobega invece spera di poter restare al Milan e giocare la prossima stagione con la maglia rossonera. Alla fine della amichevole vinta 6-0 dal Milan contro ... Leggi su rompipallone (Di domenica 18 luglio 2021) Il centrocampista Tommasoè aggregato aldopo il prestito della scorsa stagione allo Spezia.: “ Alper restare, poi deciderà mister” Dopo il prestito allo Spezia il 22enne è tornato al, squadra proprietaria del suo cartellino. I rossoneri valutano la cessione del giocatore anche a titolo definitivo se arriverà una offerta di almeno 12 milioni.invece spera di poter restare ale giocare la prossima stagione con la maglia rossonera. Alla fine della amichevole vinta 6-0 dalcontro ...

