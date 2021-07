Più Europa, Bonino al congresso: “Riprendo la strada con voi” (Di domenica 18 luglio 2021) Emma Bonino torna in +Europa: lo ha annunciato durante il secondo congresso nazionale in corso all’hotel Hilton di Fiumicino, a Roma: ”Sono contenta di riprendere la strada con voi. Abbiamo attraversato un periodo brutto, oscuro e di scontro e mi è costato tanto farmi di lato. Ma volevo che la classe dirigente superasse l’impasse. Poi litigheremo ancora, sia ben chiaro, ma una cosa ho imparato in questi otto mesi e spero anche voi: che il rispetto non deve mai venire meno”. Benedetto Della Vedova è stato confermato segretario di +Europa con il 77 per cento dei voti e Riccardo Magi è stato eletto presidente ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 18 luglio 2021) Emmatorna in +: lo ha annunciato durante il secondonazionale in corso all’hotel Hilton di Fiumicino, a Roma: ”Sono contenta di riprendere lacon voi. Abbiamo attraversato un periodo brutto, oscuro e di scontro e mi è costato tanto farmi di lato. Ma volevo che la classe dirigente superasse l’impasse. Poi litigheremo ancora, sia ben chiaro, ma una cosa ho imparato in questi otto mesi e spero anche voi: che il rispetto non deve mai venire meno”. Benedetto Della Vedova è stato confermato segretario di +con il 77 per cento dei voti e Riccardo Magi è stato eletto presidente ...

borghi_claudio : 6) DIRE CHE SE CI SONO PIU' VACCINATI IL VIRUS CIRCOLA DI MENO E' UNA SCIOCCHEZZA Il massimo dei contagi in Europa… - Agenzia_Ansa : Si aggrava il bilancio delle vittime del maltempo che sta devastando Germania, Olanda, Belgio, Lussemburgo e Svizz… - ilriformista : Se il Pd si decidesse di lasciare i 5 Stelle ai loro disastri. Se si distinguesse da Leu, che è vecchia sinistra. S… - chpaghetti : RT @matteobordone: Sei il comune più grande d’Europa, 37% di spazi verdi e parchi meravigliosi, e non devi gestirli e curarli bene. No, fig… - Parfen_Rogozin : @avvbenedetto siamo lo Stato europeo con il tasso di povertà più alto in Europa e voi (voi chi?) vorreste abrogare… -

Ultime Notizie dalla rete : Più Europa Turchia attacca Corte Ue sul velo, 'viola libertà religiose' ... da parte di un datore di lavoro, di vietare il velo islamico o più in generale "qualsiasi forma ...che una misura del genere non fa che aggravare i pregiudizi contro le donne musulmane in Europa. La ...

Roberto Cingolani: 'Imboscata contro di me'/ Sgambetto M5S e PD su Recovery ... fondamentale per l'ottenimento dei primi 24 miliardi di euro dall'Europa, nonostante il parere ... Ecco dunque che l'autonomia decisionale del Governo sul PNRR non è più da interpretare nella sua ...

