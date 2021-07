Petrolio | Opec+ | raggiunto l' accordo sull' aumento della produzione

(Di domenica 18 luglio 2021) I produttori mondiali diaderenti all' Opec + hannol'per aumentare laa partire da agosto . Lo riferisce l'agenzia Bloomberg , citando i delegati che hanno ...

I produttori mondiali diaderenti all'+ hanno raggiunto l'accordo per aumentare la produzione a partire da agosto . Lo riferisce l'agenzia Bloomberg , citando i delegati che hanno partecipato alla riunione. La ...Da agosto 400mila barili diin più I membri del gruppo+, tra cui gli Emirati Arabi Uniti, l'Arabia Saudita, la Russia, l'Iraq e il Kuwait, potranno tutti disporre di una base di ...La decisione sblocca di fatto lo stallo con gli Emirati Arabi Uniti, che avevano bloccato l'accordo per incrementare la produzione ...Nello scontro tra Emirati e Arabia Saudita ha prevalso la posizione dei primi. A dicembre 2021 previsto un check sull’andamento della produzione ...