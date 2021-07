Pestato 18enne alla fermata della metro Borghesiana da alcuni minorenni

Advertising

Bobbio65M : RT @bisagnino: Genova, pakistano tenta di violentare una 18enne. Ragazzino pestato a calci in faccia e rapinato: naso fratturato https://t.… - bisagnino : Genova, pakistano tenta di violentare una 18enne. Ragazzino pestato a calci in faccia e rapinato: naso fratturato -

Ultime Notizie dalla rete : Pestato 18enne

Ancora prima un ridere deriso in piazza Yenne, le scene assurde del Bastione, altri ... alle 23, ha aggredito uno studentedi Decimomannu portandogli via un orologio. Il ragazzo si ...Ancora prima un ridere deriso in piazza Yenne, le scene assurde del Bastione, altri ... alle 23, ha aggredito uno studentedi Decimomannu portandogli via un orologio. Il ragazzo si ...Pestato 18enne alla fermata della metro Borghesiana dauna banda di tre rapinatori che imperversava in zona San Giovanni fermati due minori ...SAN DONÀ DI PIAVE (VENEZIA) - «Uno degli aggressori è stato riconosciuto anche per aver perso una scarpa». È quanto racconta Tiziano Toppan, il 70enne ...