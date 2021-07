Pesi leggeri | Lenti si conferma campione italiano

Advertising

QuiLivorno.it

Il livornese Vairo Lenti si è riconfermato campione Italiano deibattendo sul ring il pugile triestino Luca Maccaroni. L'incontro decisivo si è svolto venerdì, in piazza Dante a Grosseto. Una vittoria che l'atleta livornese ha voluto dedicare alla sua ...Prima conquista e poi difende, Vairo Lenti si conferma Campione Italiano dei. A Grosseto il pugile livornese mantiene la cintura legata ...Questa mattina a Piediluco, con primo via alle ore 7.30, si sono tenute le Selezioni Junior e Under 23 rispettivamente per la Coupe de la Jeunesse e gli Europei Under 23, con alcune specialità Junior ...Ha sfidato la scaramanzia tipica dei pugili e di tanti sportivi e, pochi giorni prima di salire sul ring per tentare di conquistare il titolo dei pesi massimi leggeri, ha acquistato un anello ...