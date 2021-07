Perpaolo Pretelli | la dedica per il compleanno del figlio

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Perpaolo Pretelli

La compagna di Pierpaoloè venuta a conoscenza che la ragazza era anche una sua ... 'Ho saputo che Luana e suo fratello ridevano e piangevano con me e…Come faccio a non ...La compagna di Pierpaoloè venuta a conoscenza che la ragazza era anche una sua ... 'Ho saputo che Luana e suo fratello ridevano e piangevano con me e…Come faccio a non ...Oggi è il quarto compleanno del piccolo Leonardo, figlio di Pierpaolo Pretelli ed Ariadna Romero. I genitori hanno organizzato una festa di ...E' presente anche Giulia Salemi al compleanno del piccolo Leonardo, figlio di Pierpaolo Pretelli, avuto dalla precedente relazione con la modella Ariadna Romero.