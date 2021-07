Perde il controllo della moto e cade sulla strada per Grado | è grave

Advertising

f1world_it : ??| Nissany perde il controllo della vettura cercando di spingere per prendere Armstrong. Dopo un paio di giri su se… - sergiopillai : @lageloni Quando si perde il controllo del giocattolo le regole e l'indignazione si possono ribaltare. Credo che da… - messveneto : Esce di strada e si schianta contro il guardrail: grave un motociclista - Matt_Orlandi : @Smgii1908 @antorendina Sì, anche se effettivamente perde il controllo. Ma non mi stupisco: ovunque c'è Pirro, c'è… - FioravanteBosco : Viale dei Rettori, perde controllo dell’auto e abbatte paletti di recinzione: multata 24enne… -

Ultime Notizie dalla rete : Perde controllo

Gazzetta del Sud - Edizione Messina

L'incidente a Belvedere di Grado.ildella moto e va a sbattere contro il guardrail . L'incidente è avvenuto intorno alle 20.30 di ieri in località Belvedere di Grado . L'uomo, un 45enne di Cervignano, è stato sbalzato ...BRINDISI -ildel mezzo e si ribalta su un alto. E' accaduto ieri sera 17 luglio intorno alle 22,30 a Brindisi in via Sant'Angelo nei pressi dell'incrocio semaforico per Sant'Elia. Un uomo di 65 ...Incidente stradale ad Agropoli: questa notte un'auto si è ribaltata per cause in fase di accertamento. Nel sinistro si registra un ferito ...Un incidente stradale è avvenuto in via Mercalli dove per cause ancora da accertare un’autovettura ha perso il controllo e si è ribaltata. I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza d ...