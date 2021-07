Partito Democratico, ancora Lepore all’attacco (Di domenica 18 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo una nota di Cosimo Lepore, consigliere comunale del gruppo del Partito Democratico. “Proverò a spiegare ancora più chiaramente le recenti questioni politiche alla Segreteria Provinciale del PD che in questo momento risulta coordinato da Antonella Pepe, non eletta alle scorse Regionali dove era candidata a sostegno del Presidente De Luca, collegata alla Lista Noi Campani di Mastella. Nella premessa c’è tutto: a settembre scorso il PD, anche quello decariano di Benevento, era in coalizione con Mastella e correva contro i 5 Stelle. I dati sono riscontrabili sul ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 18 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo una nota di Cosimo, consigliere comunale del gruppo del. “Proverò a spiegarepiù chiaramente le recenti questioni politiche alla Segreteria Provinciale del PD che in questo momento risulta coordinato da Antonella Pepe, non eletta alle scorse Regionali dove era candidata a sostegno del Presidente De Luca, collegata alla Lista Noi Campani di Mastella. Nella premessa c’è tutto: a settembre scorso il PD, anche quello decariano di Benevento, era in coalizione con Mastella e correva contro i 5 Stelle. I dati sono riscontrabili sul ...

Advertising

Linkiesta : Conte minaccia di terremotare il governo, ma per il Pd sono dettagli Letta si dice convinto del fatto che, sebbene… - Paoletto003 : RT @mariotoscana196: L'ammirazione quasi tifo calcistico del Partito Democratico per Conte fa davvero pensare.. Ma cosa è rimasto della cul… - anteprima24 : ** Partito Democratico, ancora Lepore all'attacco ** - gilioligmail : RT @mariotoscana196: L'ammirazione quasi tifo calcistico del Partito Democratico per Conte fa davvero pensare.. Ma cosa è rimasto della cul… - mauro_mari_ : @enricolino4 @matteosalvinimi Votare Partito Democratico significa essere intelligente? -

Ultime Notizie dalla rete : Partito Democratico Rifondazione Comunista calabrese 'interrompiamo il nostro percorso con Tansi' Per noi, invece, è un problema di scelta politica: l'impossibilità di allearsi, all'infuori dei piccoli Comuni, con il Partito Democratico, una forza il cui impianto ideologico è totalmente all'...

L'obbligo vaccinale non piace, sui social la 'sentiment' è negativa Su questo specifico tema, invece, quasi tutte le forze politiche si sono pronunciate: il (14%) delle conversazioni è attribuibile al Partito Democratico, il (10%) a Italia Viva, Forza Italia (11%): ...

Cortocircuito Pd: critica Sala su degrado e sicurezza ilGiornale.it “Il Movimento riparte con slancio”: Conte si prepara al voto dei militanti M5S Ddl Zan, strada in salita. Dal punto di vista del Partito democratico, invece, la situazione è più complicata suo fronte del ddl Zan contro l’omotransfobia. “Con chi ha due facce semplicemente non ci ...

MARRONI: “LA VOLPE E L’UVA, IL PD E IL RUZZO” Il Segretario provinciale del PD di Teramo ha ritenuto di dover esprimere il proprio disappunto nei confronti della gestione del Ruzzo, adducendo motivazioni purtroppo prive di fondamento tecnico, giu ...

Per noi, invece, è un problema di scelta politica: l'impossibilità di allearsi, all'infuori dei piccoli Comuni, con il, una forza il cui impianto ideologico è totalmente all'...Su questo specifico tema, invece, quasi tutte le forze politiche si sono pronunciate: il (14%) delle conversazioni è attribuibile al, il (10%) a Italia Viva, Forza Italia (11%): ...Ddl Zan, strada in salita. Dal punto di vista del Partito democratico, invece, la situazione è più complicata suo fronte del ddl Zan contro l’omotransfobia. “Con chi ha due facce semplicemente non ci ...Il Segretario provinciale del PD di Teramo ha ritenuto di dover esprimere il proprio disappunto nei confronti della gestione del Ruzzo, adducendo motivazioni purtroppo prive di fondamento tecnico, giu ...