Parte male l'avventura di Hysaj alla Lazio: canta "Bella Ciao" in ritiro e si becca gli insulti social dei tifosi (Di domenica 18 luglio 2021) Ultimamente accade spesso che, per formare subito gruppo, durante pranzi e cene, la goliardia prenda il sopravvento e ci si lasci andare cantando canzoni a squarciagola con i nuovi compagni. Questo lo ha fatto anche Elseid Hysaj, terzino albanese di 27 anni che si è appena svincolato dal Napoli per ritrovare Maurizio Sarri per la terza volta alla Lazio. Solo, tutto è cominciato in modo sbagliato. In un video pubblicato su Instagram (poi rimosso) da Luis Alberto, è stato ripreso Hysaj intento a cantare la nota "Bella Ciao" - storica canzone partigiana ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 18 luglio 2021) Ultimamente accade spesso che, per formare subito gruppo, durante pranzi e cene, la goliardia prenda il sopravvento e ci si lasci andarendo canzoni a squarciagola con i nuovi compagni. Questo lo ha fatto anche Elseid, terzino albanese di 27 anni che si è appena svincolato dal Napoli per ritrovare Maurizio Sarri per la terza volta. Solo, tutto è cominciato in modo sbagliato. In un video pubblicato su Instagram (poi rimosso) da Luis Alberto, è stato ripresointento are la nota "" - storica canzone partigiana ...

