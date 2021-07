Pallone d’Oro, Koeman lancia Messi: “È il candidato principale dopo aver vinto la Copa America” (Di domenica 18 luglio 2021) Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, è intervenuto ai microfoni di Barca TV per parlare di diversi temi, tra cui quello del Pallone d’Oro. Ecco il pensiero del mister olandese: “Messi è il candidato principale per la grande stagione che ha fatto e per aver vinto la Copa América. Per me è il favorito numero uno per vincere quest’anno”. Foto: Twitter Argentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 18 luglio 2021) Ronald, allenatore del Barcellona, è intervenuto ai microfoni di Barca TV per parlare di diversi temi, tra cui quello del. Ecco il pensiero del mister olandese: “è ilper la grande stagione che ha fatto e perlaAmérica. Per me è il favorito numero uno per vincere quest’anno”. Foto: Twitter Argentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

