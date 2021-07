"Palamara paghi danni d'immagine per il suo libro": la paradossale richiesta dell'Avvocatura dello stato (Di domenica 18 luglio 2021) L’Avvocatura generale dello stato avrebbe chiesto un milione di risarcimento per i “danni d’immagine” che il libro Il Sistema, di Luca Palamara con il giornalista Alessandro, avrebbe procurato alla magistratura e al paese. La notizia è stata riportata dal direttore di Libero in un suo editoriale. “Non so se il presidente Mario Draghi - pur con una sua autonomia l’Avvocatura dipende da Palazzo Chigi- sia stato consultato e abbia dato il suo assenso a una simile iniziativa senza precedenti in Italia (nessuno fino ad ora aveva messo sotto ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 18 luglio 2021) L’generaleavrebbe chiesto un milione di risarcimento per i “d’” che ilIl Sistema, di Lucacon il giornalista Alessandro, avrebbe procurato alla magistratura e al paese. La notizia è stata riportata dal direttore di Libero in un suo editoriale. “Non so se il presidente Mario Draghi - pur con una sua autonomia l’dipende da Palazzo Chigi- siaconsultato e abbia dato il suo assenso a una simile iniziativa senza precedenti in Italia (nessuno fino ad ora aveva messo sotto ...

