Otto giovani comici si sfidano per lo Charlot giovani (Di domenica 18 luglio 2021) di Erika Noschese Mentre al neonato Teatro Charlot di Pellezzano, (inaugurato nella serata di giovedì, alla presenza di centinaia di persone9 prosegue il Workshop, di Alessio Tagliento, gratuito per comici e aspiranti comici, dal titolo #percezionicomiche, che si concluderà questa mattina (18 luglio), all'Arena del Mare è tutto pronto, per la seconda serata, dell'ultima tranche della kermesse, giunta alla sua 33esima edizione, ideata e diretta da Claudio Tortora e dedicata al più grande attore di tutti i tempi. Seconda serata, che vedrà, questa sera (18 luglio) un graditissimo ritorno, ovvero la gara dei ...

