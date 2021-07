Ospedale, il tribunale del malato denuncia: 'Personale sotto organico e meno posti letto' (Di domenica 18 luglio 2021) Ospedale Carlo Urbani di Jesi: sotto organico e con meno posti letto. A lanciare l'allarme è il tribunale per i diritti del malato e il suo coordinatore Pasquale Liguori. Attenzione particolare al ... Leggi su anconatoday (Di domenica 18 luglio 2021)Carlo Urbani di Jesi:e con. A lanciare l'allarme è ilper i diritti dele il suo coordinatore Pasquale Liguori. Attenzione particolare al ...

Advertising

ogerius : @tE9clkrBp6JaYxh @catenaaurea66 È solo una norma processuale Chi occupa (legittimamente o meno) quella Sede è giudi… - MagisterZatta : @PaleaPauca Quando si arrivava alla n. 20 era un guaio… quanti … all’ospedale, quante … in tribunale ?? - guidoics : @Alien1it Altri 177 ricorsi al Tar o al tribunale lavoro. Ottima strategia politica eliminare personale sanitario i… - predovan : - mirkokrea78 : RT @soniabetz1: Da quando è sfuggito dal Tribunale non è più rientrato in Ospedale, guardate come sta bene….ora -