(Di domenica 18 luglio 2021) La vita privata di , ecco cosa è accaduto alla famosa cantante. (screenshot video)Lei è la star indiscussa della musica leggera italiana:torna a Domenica In che questo pomeriggio manda in onda una sua intervista di qualche settimana fa. Tanti gli argomenti che la cantante ha toccato nel salotto televisivo di Mara Venier, altrettanti quelli che nello stesso periodo ha toccato in un’altra importante intervista. Lainfatti si era confidata a Silvia Toffanin, nel corso della trasmissione ‘Verissimo’. Leggi anche ->Miguel Bosé: ...

Advertising

RadioIslaDeLuz : NowPlaying 030 Ornella Vanoni-L' Appuntamento - Ornella Vanoni - tixxxtweety : Dopo tutto quello che è successo questa settimana, questa canzone è una coltellata, ancor di più… Toy Boy di Colap… - soulista : 'Toy Boy' mi ha fatto venire la voglia di riascoltare 'La Voglia La Pazzia L'Incoscienza L'Allegria', il disco che… - sonikmusicnet : Ora in onda: Ornella Vanoni, Bungaro, Pacifico - Imparare ad amarsi - radiolisola : #NowPlaying: Ornella Vanoni, Paolo Fresu, Rita Marcotulli - Domani è un altro giorno -

Ultime Notizie dalla rete : Ornella Vanoni

Nel corso della stagione televisiva non semplice a causa della pandemia da Covid, è stata spesso ospite anche in collegamento la cantante. Restando in ambito musicale sarà riservato ...Conosciamo tuttiper essere una grande artista e cantante, conosciuta non soltanto in Italia ma anche all'estero. Sicuramente non c'è bisogno di alcuna presentazione per le, visto che la sua carriera è ...La vita privata di Ornella Vanoni, la lotta contro la depressione: le sue parole, ecco cosa è accaduto alla famosa cantante. Lei è la star indiscussa della musica leggera italiana: Ornella Vanoni ...Ornella Vanoni a Il meglio di Domenica In. Il racconto degli impegni da nonna e il suo stato di salute. Il figlio Cristiano Ardenzi e i suoi nipoti ...