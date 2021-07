Omofobia, Zan: “Meglio nessuna legge che una legge decapitata” (Di domenica 18 luglio 2021) “Io do un avviso ai naviganti, Meglio nessuna legge che una legge pessima, che rischia di essere discriminatoria”. Intervistato dal Foglio, in edicola domani, Alessandro Zan, deputato del Pd e primo firmatario della legge contro l’omotransfobia, spiega perché sia Meglio non avere nessuna legge, su questi temi, che avere una legge fatta a metà. “Nessuno vuole comprimere il dibattito – dice Zan – il Senato ha tutte le facoltà e le prerogative per fare il ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 18 luglio 2021) “Io do un avviso ai naviganti,che unapessima, che rischia di essere discriminatoria”. Intervistato dal Foglio, in edicola domani, Alessandro Zan, deputato del Pd e primo firmatario dellacontro l’omotransfobia, spiega perché sianon avere, su questi temi, che avere unafatta a metà. “Nessuno vuole comprimere il dibattito – dice Zan – il Senato ha tutte le facoltà e le prerogative per fare il ...

