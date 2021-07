Omofobia, Zan: "Meglio nessuna legge che una legge decapitata" (Di domenica 18 luglio 2021) "Io do un avviso ai naviganti, Meglio nessuna legge che una legge pessima, che rischia di essere discriminatoria". Intervistato dal Foglio, in edicola domani, Alessandro Zan, deputato del Pd e primo ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 18 luglio 2021) "Io do un avviso ai naviganti,che unapessima, che rischia di essere discriminatoria". Intervistato dal Foglio, in edicola domani, Alessandro Zan, deputato del Pd e primo ...

