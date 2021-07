Olimpiadi Tokyo, il Covid-19 ariva nel Villaggio. Lo scontento dei giapponesi (Di domenica 18 luglio 2021) Non sono ancora iniziate queste Olimpiadi, ma sembrano andare avanti da un secolo. Con il coronavirus dentro al Villaggio - almeno tre casi segnalati tra ieri e oggi - e fuori lo scontento. Da ultimo un sondaggio pubblicato dall'agenzia Kyodo che parla di una stragrande maggioranza di giapponesi che non vuole la grande manifestazione sportiva.La gioia e l'attesa che hanno accolto la decisione del Comitato Olimpico Internazionale nel 2013 di assegnare i Giochi del 2020 a Tokyo sembra appartenere a un'altra epoca. E a meno di una settimana dall'arrivo della first lady Usa Jill Biden e un migliaio di VIP per ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 18 luglio 2021) Non sono ancora iniziate queste, ma sembrano andare avanti da un secolo. Con il coronavirus dentro al- almeno tre casi segnalati tra ieri e oggi - e fuori lo. Da ultimo un sondaggio pubblicato dall'agenzia Kyodo che parla di una stragrande maggioranza diche non vuole la grande manifestazione sportiva.La gioia e l'attesa che hanno accolto la decisione del Comitato Olimpico Internazionale nel 2013 di assegnare i Giochi del 2020 asembra appartenere a un'altra epoca. E a meno di una settimana dall'arrivo della first lady Usa Jill Biden e un migliaio di VIP per ...

Advertising

LiaCapizzi : In partenza per Tokyo Saranno Olimpiadi strane, difficili, con molti punti interrogativi, etcc. Certo. Ma oggi a F… - Agenzia_Ansa : Il covid arriva a Tokyo 2020, 15 positivi ai Giochi. A sei giorni dall'inizio delle Olimpiadi. Lo hanno reso noto o… - Agenzia_Ansa : FLASH | Tokyo: Berrettini salta le Olimpiadi. 'Risentimento muscolare' per l'azzurro finalista a Wimbledon. #ANSA - Modsun231 : RT @ffeduus: La divisa dell'Italia per le Olimpiadi di Tokyo è un crimine contro l'umanità - federicacannon : RT @LiaCapizzi: Per uscire dall'aeroporto ci vogliono ore. Code, controlli, test saliva. Per me 4h, agli azzurri del volley ieri è andata p… -