Olimpiadi Tokyo: Iapichino, Villa, Berrettini, Molinari. Italia falcidiata dagli infortuni. E Paltrinieri… (Di domenica 18 luglio 2021) Conto alla rovescia per le Olimpiadi di Tokyo 2021, che scatteranno venerdì 23 luglio, ma proprio alla vigilia dei Giochi l’Italia ha dovuto fare i conti con una serie di infortuni che hanno colpito alcuni pezzi pregiati della nostra spedizione. Gli ultimissimi giorni sono stati davvero funesti e ci hanno privato di alcuni azzurri davvero di lusso, pedine importanti che avrebbero sicuramente fatto bene in Giappone e avrebbero regalato tante soddisfazioni agli appassionati. Matteo Berrettini, reduce dalla leggendaria Finale di Wimbledon (primo Italiano a raggiungere l’atto conclusivo nello ... Leggi su oasport (Di domenica 18 luglio 2021) Conto alla rovescia per ledi2021, che scatteranno venerdì 23 luglio, ma proprio alla vigilia dei Giochi l’ha dovuto fare i conti con una serie diche hanno colpito alcuni pezzi pregiati della nostra spedizione. Gli ultimissimi giorni sono stati davvero funesti e ci hanno privato di alcuni azzurri davvero di lusso, pedine importanti che avrebbero sicuramente fatto bene in Giappone e avrebbero regalato tante soddisfazioni agli appassionati. Matteo, reduce dalla leggendaria Finale di Wimbledon (primono a raggiungere l’atto conclusivo nello ...

