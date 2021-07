Olimpiadi: Bach non porterà la torcia di Tokyo 2020 per le misure covid e per dare l’esempio (Di domenica 18 luglio 2021) Tokyo, 18 lug. (Adnkronos) – Il presidente del Cio Thomas Bach non porterà la torcia olimpica questa settimana mentre completa il suo viaggio di 121 giorni verso i Giochi di Tokyo 2020. Un portavoce del Cio ha spiegato che la decisione è stata presa in linea con le precauzioni per il covid-19 e per “dare l’esempio”. Inizialmente era stato previsto che Bach portasse la torcia a Hiroshima a maggio, ma la visita è stata possibile solo questa settimana. Nel 2016, Bach ha passato la ... Leggi su ildenaro (Di domenica 18 luglio 2021), 18 lug. (Adnkronos) – Il presidente del Cio Thomasnonlaolimpica questa settimana mentre completa il suo viaggio di 121 giorni verso i Giochi di. Un portavoce del Cio ha spiegato che la decisione è stata presa in linea con le precauzioni per il-19 e per “”. Inizialmente era stato previsto cheportasse laa Hiroshima a maggio, ma la visita è stata possibile solo questa settimana. Nel 2016,ha passato la ...

Advertising

riotta : Il capo del CIO Bach annuncia “Non voglio manifestazioni politiche #Tokyo2020 le Olimpiadi non sono fatte per le pr… - TV7Benevento : Olimpiadi: Bach non porterà la torcia di Tokyo 2020 per le misure covid e per dare l'esempio... - IlBecco : #Giappone ????Contagi nel villaggio olimpico, Hiroshima si oppone alla visita del presidente del CIO Bach, una mostra… - Nena_Nina_Schi : RT @riotta: Il capo del CIO Bach annuncia “Non voglio manifestazioni politiche #Tokyo2020 le Olimpiadi non sono fatte per le proteste degli… - STnews365 : Tokyo 2020: ci sarà il tifo registrato nei palazzetti Il presidente del CIO Thomas Bach ha reso noto che, nelle var… -