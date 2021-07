Olanda, giocatori contro van Gaal? Van Dijk rompe il silenzio (Di domenica 18 luglio 2021) giocatori dell’Olanda contro la scelta di Louis van Gaal? La smentita del difensore Virgil van Dijk. Ecco cosa ha detto Virgil van Dijk ha smentito la notizia lanciata dal Mirror, secondo cui i senatori della Nazionale olandese sarebbero contro la scelta di affidare la panchina a Louis van Gaal. «Questa storia è totalmente falsa», ha dichiarato il centrale difensivo sul possibile nuovo allenatore dell’Olanda. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 luglio 2021)dell’la scelta di Louis van? La smentita del difensore Virgil van. Ecco cosa ha detto Virgil vanha smentito la notizia lanciata dal Mirror, secondo cui i senatori della Nazionale olandese sarebberola scelta di affidare la panchina a Louis van. «Questa storia è totalmente falsa», ha dichiarato il centrale difensivo sul possibile nuovo allenatore dell’. L'articolo proviene da Calcio News 24.

