"Obiettivo ad alto rischio". Regina Elisabetta terrorizzata da Putin: la mossa estrema a Londra (Di domenica 18 luglio 2021) La Regina Elisabetta teme la Russia di Vladimir Putin. Tutto vero. Il Sun infatti rivela come la sovrana abbia aumentato la sicurezza informatica dopo aver appreso che i reali sarebbero "un Obiettivo ad alto rischio" di attacco hacker. I suoi esperti di sicurezza informatica affermano - nel rapporto di cui dà conto il quotidiano inglese - che ora esiste un rischio elevato anziché medio di accesso non autorizzato ai dati della Casa Reale. Si ritiene che il rapporto, scritto da Sir Michael Stevens, Keeper of the Privy Purse, si riferisca a truffatori informatici di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 luglio 2021) Lateme la Russia di Vladimir. Tutto vero. Il Sun infatti rivela come la sovrana abbia aumentato la sicurezza informatica dopo aver appreso che i reali sarebbero "unad" di attacco hacker. I suoi esperti di sicurezza informatica affermano - nel rapporto di cui dà conto il quotidiano inglese - che ora esiste unelevato anziché medio di accesso non autorizzato ai dati della Casa Reale. Si ritiene che il rapporto, scritto da Sir Michael Stevens, Keeper of the Privy Purse, si riferisca a truffatori informatici di ...

