Obbligo vaccino, Letta: "Sono favorevole" (Di domenica 18 luglio 2021) "Francamente penso che la discussione" sull'Obbligo vaccinale "cominci a prendere piede. Io Sono tra quelli che Sono favorevoli. Ci Sono già obblighi vaccinali, non ci stiamo inventando una cosa totalmente nuova. Con tutto quello che è successo in quest'anno e mezzo, mi chiedo cosa ancora dobbiamo aspettare". Lo dice Enrico Letta, ospite della festa dell'Unità di Roma. "Se Lega accetta un leader che dice che il green pass è una cazzata, io con quella Lega non ci posso fare nulla" sottolinea, non risparmiando critiche a Matteo Salvini. "Invito Salvini e Meloni a dire perché non si Sono ..."

RobertoBurioni : 1973: Epidemia di colera, 278 casi, 24 morti, obbligo di vaccino, problema risolto. - fattoquotidiano : Toti: “Vaccino è obbligo civile, una certa politica strizza l’occhio ai no vax e sbaglia” - GiovanniToti : In generale renderei obbligatorio il #Greenpass non per prendere un caffè ma per le attività voluttuarie: teatri, c… - vilmadast : RT @Ticinonline: Vaccino obbligatorio per i sanitari? «Sarebbe assurdo» #svizzera #obbligo #vaccino #sanitari #coronavirus https://t.co… - LuigiF97101292 : RT @lorenzdonofrio: COSÌ SI CAPISCE MEGLIO? Obbligo vaccinale e green pass, con un vaccino ancora in sperimentazione e autorizzato in via… -