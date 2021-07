Nuno Espírito Santo: le perplessità degli “Spurs” (Di domenica 18 luglio 2021) “Quello che mi preoccupa è che la squadra sarà la stessa. Non vedo che ci sia un rinnovamento“. A parlare e’ l’ex centrocampista Jamie O’Hara, perplesso per il raggiungimento degli obbiettivi della sua vecchia squadra. Il Tottenham ha il suo nuovo allenatore ed è Nuno Espírito Santo. La sua capacità di prendere un gruppo di giocatori, implementare uno stile che porta al successo e che consente ai giocatori di migliorarsi, convince la dirigenza, ed il suo percorso fatto di grandi traguardi alla guida Wolverhampton tra promozione, posizionamenti storici e anche quarti di finale in Europa League lo porta alla guida ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 18 luglio 2021) “Quello che mi preoccupa è che la squadra sarà la stessa. Non vedo che ci sia un rinnovamento“. A parlare e’ l’ex centrocampista Jamie O’Hara, perplesso per il raggiungimentoobbiettivi della sua vecchia squadra. Il Tottenham ha il suo nuovo allenatore ed è. La sua capacità di prendere un gruppo di giocatori, implementare uno stile che porta al successo e che consente ai giocatori di migliorarsi, convince la dirigenza, ed il suo percorso fatto di grandi traguardi alla guida Wolverhampton tra promozione, posizionamenti storici e anche quarti di finale in Europa League lo porta alla guida ...

