Novena a Santa Brigida di Svezia per chiedere una particolare grazia – 5° giorno (Di domenica 18 luglio 2021) Questa grande Santa e mistica, Compatrona d’Europa, fu madre, moglie e consacrata, ci affidiamo alla sua potente intercessione. Santa Brigida di Svezia (Finsta, Svezia, giugno 1303 – Roma, 23 luglio 1373), grande mistica e Compatrona d’Europa, dall’età di 7 anni ebbe visioni di Cristo Crocifisso, che la mossero ad avere fervente carità verso il prossimo. L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 18 luglio 2021) Questa grandee mistica, Compatrona d’Europa, fu madre, moglie e consacrata, ci affidiamo alla sua potente intercessione.di(Finsta,, giugno 1303 – Roma, 23 luglio 1373), grande mistica e Compatrona d’Europa, dall’età di 7 anni ebbe visioni di Cristo Crocifisso, che la mossero ad avere fervente carità verso il prossimo. L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

GesAU_it : ?? ???? NOVENA DELLE ROSE in onore di Santa Teresa di Gesù Bambino, patrona di questo gruppo, dal 9 al 17 luglio … - KattInForma : Novena a Santa Brigida di Svezia per chiedere una particolare grazia – 4° giorno - GesAU_it : ? ? ? ???? NOVENA DELLE ROSE in onore di Santa Teresa di Gesù Bambino, patrona di questo gruppo, dal 9 al 17 luglio... - TempoPreghiera : Quinto giorno della novena a Santa Maria Maddalena - patrinelli : Alcune visioni particolari di Santa Veronica Giuliani che dovrebbero farci riflettere. 4° giorno di Novena -