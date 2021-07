Non sentono il figlio per tre giorni: viene trovato morto nella piscina di un hotel (Di domenica 18 luglio 2021) nella piscina di un rinomato hotel veneto, è stato rinvenuto il cadavere di un giovane imprenditore del luogo. E’ mistero su cosa sia accaduto. Abano Terme – rinomata località turistica in provincia di Padova – si tinge di giallo. Nel vecchio hotel Firenze – riferisce Fanpage – lunedì 12 luglio, il custode ha trovato un cadavere che galleggiava in piscina: era quello dell’imprenditore 37enne Marco Bernardini. L’uomo era il responsabile commerciale dell’azienda di famiglia specializzata nella vendita di attrezzature ricondizionate per l’industria. ... Leggi su formatonews (Di domenica 18 luglio 2021)di un rinomatoveneto, è stato rinvenuto il cadavere di un giovane imprenditore del luogo. E’ mistero su cosa sia accaduto. Abano Terme – rinomata località turistica in provincia di Padova – si tinge di giallo. Nel vecchioFirenze – riferisce Fanpage – lunedì 12 luglio, il custode haun cadavere che galleggiava in: era quello dell’imprenditore 37enne Marco Bernardini. L’uomo era il responsabile commerciale dell’azienda di famiglia specializzatavendita di attrezzature ricondizionate per l’industria. ...

