Nikolai di Danimarca, la nuova vita parigina del principe-modello

Nobile per nascita, modello per diletto, futuro manager. È questo, in breve, il profilo del principe Nikolai di Danimarca, conte di Monpezat, 22 anni il prossimo 28 agosto. Occhi verdi, capelli castani, lineamenti delicati e fisico longilineo, Nikolai è già diventato una piccola stella. Merito della sua attività – part time e momentanea, stando alle sue stesse parole – sulle passerelle.

Ultime Notizie dalla rete : Nikolai Danimarca Inghilterra - Danimarca, partita con i reali: ecco chi c'era in tribuna Già durante Danimarca - Belgio era stato avvistato sugli spalti in compagnia del figlio e dei due nipoti Nikolai e Felix , figli del fratello Joachim e dell'ex cognata Alexandra. Ma è per la ...

Inghilterra - Danimarca in salsa royal: in tribuna tre eredi al trono (scatenati) Non sono da meno i danesi: il principe Frederik ha seguito da casa e dal vivo diverse partite di Euro 2020: l'ultima era stata Danimarca - Belgio, insieme al figlio e ai due nipoti maggiori, Nikolai ...

Nikolai di Danimarca, la nuova vita parigina del principe modello Vanity Fair.it Nikolai di Danimarca, la nuova vita parigina del principe-modello Il ventunenne nipote della regina Marghrete II sta per trasferirsi nella capitale francese, assieme alla fidanzata Benedikte Thoustrup, per un semestre di studio in Business administration. Ennesimo c ...

Inghilterra-Danimarca in salsa royal: in tribuna tre eredi al trono (scatenati) A Wembley, per la seconda semifinale di Euro 2020, c'erano anche il principe William e Frederik di Danimarca con il figlio Christian. Più che composto il primo, informali gli altri due, che in tribuna ...

