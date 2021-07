New York, tenta di rapire bimbo: madre lo salva tirandolo fuori dal finestrino – Video (Di domenica 18 luglio 2021) Ha salvato suo figlio di 5 anni da un tentativo di rapimento a New York. Una scena drammatica ripresa da una telecamera di sorveglianza presente in strada: un Video poi diffuso su Twitter dalla polizia di NY, che ha chiesto informazioni agli utenti per rintracciare i due uomini che avevano tentato il sequestro. L’episodio è avvenuto giovedì sera, intorno alle 20, nel Queens. La donna stava camminando per strada con i suoi tre figli, quando uno dei due uomini ha preso il piccolo e lo ha trascinato nell’auto dov’era il complice. La madre e gli altri figli sono subito intervenuti e la donna, ... Leggi su italiasera (Di domenica 18 luglio 2021) Hato suo figlio di 5 anni da untivo di rapimento a New. Una scena drammatica ripresa da una telecamera di sorveglianza presente in strada: unpoi diffuso su Twitter dalla polizia di NY, che ha chiesto informazioni agli utenti per rintracciare i due uomini che avevanoto il sequestro. L’episodio è avvenuto giovedì sera, intorno alle 20, nel Queens. La donna stava camminando per strada con i suoi tre figli, quando uno dei due uomini ha preso il piccolo e lo ha trascinato nell’auto dov’era il complice. Lae gli altri figli sono subito intervenuti e la donna, ...

