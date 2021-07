Nessuno è favorevole al terrorismo, né all’antisemitismo e neppure all’omofobia. Ma perché evocarli senza ragione? (Di domenica 18 luglio 2021) Sarebbe stato più saggio ricordare al Segretario di Stato USA che per non avere problemi col terrorismo islamico basta comportarsi come l’Italia. Oggi, invece, sempre proni davanti a chi è più ricco e importante, ci lasciamo coinvolgere in propositi e minacce che non ci riguardano. Mai in nessuna epoca, infatti, siamo stati oggetto di attentati, perché da tremila anni amici di quei popoli divenuti poi musulmani. Li abbiamo sempre rispettati e considerati nostri pari. Altri li hanno prevaricati e schiavizzati durante una crudele colonizzazione. Purtroppo la Storia non si cancella né si dimentica. Non ha voluto ascoltare l’appello dei saggi che per prudenza ... Leggi su ildenaro (Di domenica 18 luglio 2021) Sarebbe stato più saggio ricordare al Segretario di Stato USA che per non avere problemi colislamico basta comportarsi come l’Italia. Oggi, invece, sempre proni davanti a chi è più ricco e importante, ci lasciamo coinvolgere in propositi e minacce che non ci riguardano. Mai in nessuna epoca, infatti, siamo stati oggetto di attentati,da tremila anni amici di quei popoli divenuti poi musulmani. Li abbiamo sempre rispettati e considerati nostri pari. Altri li hanno prevaricati e schiavizzati durante una crudele colonizzazione. Purtroppo la Storia non si cancella né si dimentica. Non ha voluto ascoltare l’appello dei saggi che per prudenza ...

