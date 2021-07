Negli alberghi della Sardegna le prenotazioni reggono | poche le disdette

(Di domenica 18 luglio 2021) AGI - La stagione turistica innon dovrebbe subire ‘scossoni' a causa dei preannunciati controlli anti-covid, che dovrebbero scattare su porti e aeroporti sardi con l'annunciata ordinanza del presidenteRegione, Christian Solinas. “In questo momento - spiega Paolo Manca, presidente regionale di Feder, interpellato dall'AGI - lesulleere sono estremamente limitate e, in ogni caso, si tratta di soluzioni che erano rimborsabili. Non registriamo, invece, cancellazioni su pratiche confermate e con acconti già pagati”. Per ora, dunque, non ...

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

Prima le disdettedi Roma, poi il crollo del consumo della pasta, adesso il boicottaggio dei ristoranti italiani . Gli inglesi non riescono ancora ad accettare la dura sconfitta contro l'Italia alla ...'Per il mese di agosto a Firenze le disdettehotel, a causa della variante Delta del Covid, si attestano tra il 15 e il 20%. Bisognerà poi ... Crisi Covid: glicontinuano a chiudere Ma se ...La stagione turistica nell'isola non dovrebbe subire particolari conseguenze neanche a causa dei controlli anti-covid che scatteranno la prossima settimana nei porti e negli aeroporti ...Molti sono studenti, colpiti dal virus durante una vacanza studio. Da Dubai a Malta, i racconti di Luca e Greta, di Andrea e Lorenzo. Chiusi in albergo in attesa di un tampone ...