NBA Finals, guarda la giocata decisiva di gara - 5 (Di domenica 18 luglio 2021) Sedici secondi alla fine, Bucks avanti di 1, Devin Booker con la palla in mano che si prepara al tiro: quello che succede dopo rischia di aver deciso la serie per il titolo

