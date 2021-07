NASA prevede “inondazioni catastrofiche” nel 2030 | ecco il perchè

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 18 luglio 2021) La, in seguito a una collaborazione con l’Università delle Hawaii, ha reso pubblico uno studio – che è stato poi pubblicato sulla rivista Nature Climate Change – in merito a una possibile futura catastrofe che avverrà durante il corso dele che riguarderà la Terra, ma anche la Luna. In particolare, nello studio si parla di; ma vediamo nel dettaglio lo studio svolto e anche perché ladellenel. Lo studio pubblicato sulla rivista Nature Climate Changeuna ...